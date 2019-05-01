أزارو يسجل مع نهاية الشوط الأول وإصابة جيرالدو في لقطة الهدف

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 19:44

كتب : FilGoal

احتفال أزارو بهدفه في طلائع الجيش

سجل وليد أزارو مهاجم الأهلي هدف فريقه الأول في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وتعرض الأنجولي جيرالدو الذي صنع الهدف للإصابة بعد اصطدام محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بقدمه في وجه لاعب الأهلي.

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واستقبل جيرالدو تمريرة بينية رائعة من صالح جمعة وقام بتمرير الكرة إلى وليد أزارو الذي انفرد بالمرمى في وجود مدافع طلائع الجيش.

ونجح أزارو في تسجيل الهدف على يسار مدافع طلائع الجيش الذي فشل في إيقاف تسديد المهاجم المغربي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف، بينما سقط جيرالدو على أرض الملعب وقبل صافرة الحكم قام مجددا.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل الوصول للنقطة 64 لتقاسم الصدارة مع بيراميدز.

الأهلي طلائع الجيش أزارو

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