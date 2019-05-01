ليلة_الأبطال بالفيديو – تير شتيجن يحرم صلاح من هدف جميل

وقف مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة حائلا أمام محمد صلاح وحرمه من تسجيل هدفا محققا في شباكه.

ويستضيف برشلونة اليوم الأربعاء منافسه ليفربول في ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 53 تسلم صلاح الكرة أمام منطقة جزاء برشلونة في الناحية اليمنى.

وسدد صلاح كرة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء لكن تير شتيجن تألق وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

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