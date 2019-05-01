#ليلة_الأبطال بالفيديو – كامب نو ينشق عن سواريز ليهز شباك ليفربول بهدف تاريخي

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

هجمة مرتدة سريعة وبدا أن جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك مدافعا ليفربول يسيطران على الوضع لكن لويس سواريز قرر عكس ذلك ليسجل هدفا.

ويستضيف برشلونة اليوم الأربعاء منافسه ليفربول في ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 26 تسلم فيليبي كوتينيو الكرة من الناحية اليسرى ومررها إلى القادم من الخلف جوردي ألبا.

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وأرسل ألبا عرضية متقنة إلى منطقة الجزاء وهرب سواريز من بين ماتيب وفان دايك ليسدد مباشرة بيمناه في الشباك ويعلن عن الهدف الأول للبلوجرانا.

واحتفل سواريز بهدفه كما قال قبل اللقاء أنه يكن لليفربول الكثير من المشاعر الجيدة لكنه سيحتفل إن سجل هدفا.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 500 في تاريخ برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

كما أن ذلك الهدف هو الأول لسواريز خلال الموسم الجاري من دوري الأبطال.

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