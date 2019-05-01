كرة سلة - الإثارة مستمرة.. الجزيرة يهزم الزمالك مجددا ومباراة فاصلة لحسم لقب الدوري

وصلت الإثارة في دوري السوبر لكرة السلة ذروتها بعد تحقيق الجزيرة الفوز لليوم الثاني على التوالي أمام الزمالك في نهائي دوري سوبر السلة.

وبذلك يتعادل الزمالك والجزيرة بمباراتين لكل منهما ويتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم السبت 4 مايو لحسم اللقب.

ويقام نهائي دوري سوبر كرة السلة المصري بنظام Best of 5 ، أي أن الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

وانتهى اللقاء بفوز الجزيرة على الزمالك بنتيجة 76-65 ، وكان الجزيرة قد أنهى الفترة الثانية بالتقدم 31-24.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الجزيرة في أول مباراتين وبذلك يتم حسم لقب الدوري يوم السبت بمباراة فاصلة.

ويسعى الزمالك لتحقيق اللقب الغائب منذ 12 عاما إذ كان أخر مرة توج فيها بلقب الدوري عام 2007.

أما فريق الجزيرة صاحب العشرة ألقاب دوري فكان أخر مرة فاز فيها باللقب عام 2017.

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