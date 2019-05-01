كرة سلة - الإثارة مستمرة.. الجزيرة يهزم الزمالك مجددا ومباراة فاصلة لحسم لقب الدوري

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 21:29

كتب : محمد سمير

الزمالك أمام الجزيرة - كرة سلة

وصلت الإثارة في دوري السوبر لكرة السلة ذروتها بعد تحقيق الجزيرة الفوز لليوم الثاني على التوالي أمام الزمالك في نهائي دوري سوبر السلة.

وبذلك يتعادل الزمالك والجزيرة بمباراتين لكل منهما ويتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم السبت 4 مايو لحسم اللقب.

ويقام نهائي دوري سوبر كرة السلة المصري بنظام Best of 5 ، أي أن الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

أخبار متعلقة

كرة سلة - الجزيرة يؤجل حسم الدوري بالفوز على الزمالك كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن تنظيم دوري 3×3 بداية من الموسم المقبل سلة – الفارس يقترب من اللقب.. الزمالك يفوز على الجزيرة في ثاني مباريات النهائي سلة – إثارة جنونية في الثانية الأخيرة.. الزمالك يفوز على الجزيرة في أولى مباريات النهائي

وانتهى اللقاء بفوز الجزيرة على الزمالك بنتيجة 76-65 ، وكان الجزيرة قد أنهى الفترة الثانية بالتقدم 31-24.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الجزيرة في أول مباراتين وبذلك يتم حسم لقب الدوري يوم السبت بمباراة فاصلة.

ويسعى الزمالك لتحقيق اللقب الغائب منذ 12 عاما إذ كان أخر مرة توج فيها بلقب الدوري عام 2007.

أما فريق الجزيرة صاحب العشرة ألقاب دوري فكان أخر مرة فاز فيها باللقب عام 2017.

اقرأ أيضا:

معلول يعوض ركلة الجزاء الضائعة بهدف صاروخي من صناعة وليد سليمان

علاء عبد العال: حرام ما يحدث للداخلية.. هل قرأ اتحاد الكرة الفاتحة علينا؟

ألفيش: على الرغم من صداقتنا.. ما فعله نيمار غير مقبول

أزارو يسجل مع نهاية الشوط الأول وإصابة جيرالدو في لقطة الهدف

تقرير: سان جيرمان يُغري دي خيا براتب ضخم لإقناعه بالانضمام لهم

الزمالك الجزيرة كرة سلة

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين: انتهاء الدوري بين موعدين.. ومباراة الأهلي وبيراميدز الأكثر إزعاجا 5 ساعة | مصر
مواعيد مباريات الخميس 2-5-2019 والقنوات الناقلة.. أرسنال وتشيلسي ولقاء بالدوري 6 ساعة | أوروبا
بالفيديو - هدفان ضائعان من صلاح في ملخص لمساته ضد برشلونة 6 ساعة | المحترفون
صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن ميسي بعد دك ليفربول 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فالفيردي: علينا ألا ننسى ما حدث أمام روما.. وميسي لا يتوقف عن مفاجئتنا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: ملخص المباراة أننا لعبنا جيدا وبرشلونة فاز بثلاثية.. والنتيجة قاسية 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 3 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز 4 الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا

قد ينال إعجابك