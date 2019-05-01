عبد الحفيظ: كان علينا قتل المباراة مبكرا أمام الطلائع.. وهدف معلول يؤكد ما قلته سابقا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن فريقه كان عليه استغلال تراجع طلائع الجيش وتقدمه بهدف من أجل تسجيل هدفا ثانيا لقتل المباراة بدلا من التعثر والانتظار حتى الثواني الأخيرة.

وفاز الأهلي بصعوبة على طلائع الجيش بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في الجولة 31 من الدوري المصري في ملعب المكس.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "النيل للرياضة" عقب المباراة قائلا: "مباراة هامة جدا في وقت صعب للغاية وكل مباراة أخرى حتى نهاية الدوري هامة جدا".

وتابع "كان علينا تسجيل هدفا ثانيا بعد الهدف الأول من أجل ضغط الخصم وإجباره على فتح مساحات في دفاعه".

وأردف "حتى بعد إدراكهم للتعادل كان يمكن أن نتقدم سريعا عن طريق ركلة الجزاء من علي معلول أو من فرصتي وليد أزارو أو عمرو السولية ولكن ذلك لم يحدث".

واستدرك عبد الحفيظ "لكن الهدف المتأخر يؤكد ما قلته سابقا عن هوية وشخصية الأهلي وضرورة القتال حتى الثواني الأخيرة".

وواصل "قلت من قبل حتى لو يتبقى دقيقتين أو ثلاثة حتى نهاية المباراة يجب أن تلعب بأسلوبك وتحافظ على هدوئك فهذا الوقت كبير جدا في عمر بناء الهجوم".

وتابع عبد الحفيظ "من أول الملعب حتى نهايته وقت بناء الهجمة يستغرق 25 ثانية ونجحنا في ذلك اليوم وأشكر كل اللاعبين على القتال حتى النهاية".

وأردف "سعيد للغاية بعودة وليد سليمان كذلك وظهر بشكل رائع في الوقت الذي تواجد فيه في اللقاء".

وعن تبديلات مارتين لاسارتي المدير الفني قال: "كانت موفقة للغاية وساعدتنا على الهجوم بشكل أكبر على الطلائع بعدما استقبلنا هدف التعادل".

ووصل الأهلي إلى النقطة 64 في الدوري يتصدر بهم الدوري بالتساوي مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الأخير وللفريق الأحمر مباراتين أقل.

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