مدرب الأهلي: عانينا أمام الطلائع بسبب إضاعة الفرص.. علينا التركيز

أعاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الأهلي معاناة فريقه أمام طلائع الجيش بسبب كثرة إضاعة الفرص خلال الشوط الأول وقبل تسجيل أصحاب الأرض هدف التعادل.

وفاز الأهلي بصعوبة على طلائع الجيش بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في الجولة 31 من الدوري المصري في ملعب المكس.

وقال طارق سليمان لقناة "النيل للرياضة" عقب المباراة: "انتصار صعب للغاية وكل مباريات الفترة المقبلة ستكون بتلك الصعوبة".

وواصل "كان من المهم للغاية الوصول للنقطة 64 من أجل استغلال تعثر بيراميدز والآن أمامنا ست مباريات حتى نهاية الموسم ومنهم لقاء ضد الزمالك".

وتابع مدرب حراس الأهلي "عانينا من كثرة إضاعة الفرص في الشوط الأول وقبل تسجيل الطلائع لهدف التعادل وينبغي علينا تفادي ذلك الأمر في المباريات المقبلة".

وأردف "الآن علينا التفكير في لقاء النجوم يوم الأحد المقبل".

وعن رأيه في أداء محمد الشناوي حارس المرمى قال: "لم يتعرض لتهديدات كثيرة طوال اللقاء ولا أستطيع لومه على ركلة الجزاء".

ووصل الأهلي إلى النقطة 64 في الدوري يتصدر بهم الدوري بالتساوي مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الأخير وللفريق الأحمر مباراتين أقل.

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