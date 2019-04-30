علق الجزائري بغداد بونجاح هداف السد والدوري القطري على حديث محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق بشأن انتقاله للنادي الأحمر في الموسم المقبل.

بغداد بونجاح النادي : السد الأهلي

وكان أبو تريكة قال خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الدوري القطري "أتمنى من إدارة نادي السد أن توافق على رحيله إلى الأهلي الموسم المقبل، فأنا أتمنى أن يكون هناك". ( اقرأ تصريحاته كاملة )

وعقب تسلمه جائزة الهداف، قال بونجاح لمراسل FilGoal.com: "حديث أبو تريكة عني شرف كبير".

وتابع "في كرة القدم كل شيء ممكن، من الممكن أن تلعب اليوم في فريق وغدا في فريق آخر".

واستدرك "لا أستطيع أن أقول إذا كانت سأذهب للأهلي أم سأستمر مع السد، لكنني أشعر بالراحة مع نادي السد".

ثم أضاف "الأهلي ناد كبير والأول عربيا ويمتلك جماهيرية كبيرة، لكن أنا ملتزم بعقدي الممتد مع نادي السد وأشعر بالراحة".

يذكر أن نادي السد جدد مؤخرا عقد النجم الجزائري صاحب الـ27 عاما ليمتد حتى 2024.

وتوج بونجاح بجائزة هداف الدوري القطري بعدما سجل 39 هدفا في 22 مباراة، ليكتب رقما قياسيا.

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