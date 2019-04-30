خاص بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 20:34

كتب : محمد الجزار

بونجاح

علق الجزائري بغداد بونجاح هداف السد والدوري القطري على حديث محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق بشأن انتقاله للنادي الأحمر في الموسم المقبل.

وكان أبو تريكة قال خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الدوري القطري "أتمنى من إدارة نادي السد أن توافق على رحيله إلى الأهلي الموسم المقبل، فأنا أتمنى أن يكون هناك". ( اقرأ تصريحاته كاملة )

وعقب تسلمه جائزة الهداف، قال بونجاح لمراسل FilGoal.com: "حديث أبو تريكة عني شرف كبير".

أخبار متعلقة

قائمة الأهلي – بعد 102 يوما من الغياب.. وليد سليمان يعود للأحمر ضد الطلائع مران الأهلي – الشناوي يثير الشكوك حول مشاركته ضد الطلائع.. وثنائي تأكد غيابه الأهلي يكشف لـ في الجول مصير فريق مواليد 1997.. واتحاد الكرة يرد الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا

وتابع "في كرة القدم كل شيء ممكن، من الممكن أن تلعب اليوم في فريق وغدا في فريق آخر".

واستدرك "لا أستطيع أن أقول إذا كانت سأذهب للأهلي أم سأستمر مع السد، لكنني أشعر بالراحة مع نادي السد".

ثم أضاف "الأهلي ناد كبير والأول عربيا ويمتلك جماهيرية كبيرة، لكن أنا ملتزم بعقدي الممتد مع نادي السد وأشعر بالراحة".

يذكر أن نادي السد جدد مؤخرا عقد النجم الجزائري صاحب الـ27 عاما ليمتد حتى 2024.

وتوج بونجاح بجائزة هداف الدوري القطري بعدما سجل 39 هدفا في 22 مباراة، ليكتب رقما قياسيا.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي – بعد 102 يوما من الغياب.. وليد سليمان يعود للأحمر ضد الطلائع

أبو ريدة: اللجنة المنظمة لـ كأس إفريقيا تراجع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى

حوار كوميدي بين "توم وجيري".. لوفرين يمازح صلاح: لا تستطيع ارتداء الحذاء أيها الكسول

بيان رسمي – "بعد الغضب الشديد".. وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة أسعار تذاكر كأس إفريقيا

توتنام وأياكس.. لأن أحفاد كرويف لم يعودوا صغارا

الأهلي أبو تريكة بونجاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر #ليلة_الأبطال - كلوب: ميسي هدد الجميع بتصريحاته.. ولكننا نريد التأهل للنهائي 8 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر #ليلة_الأبطال – توتنام يتحدى أياكس 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماني: نثق في قدرة فان دايك على إيقاف ميسي 25 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة: أتمنى أن يوافق نادي السد على رحيل بونجاح لـ الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل #ليلة_الأبطال – خماسي في وسط توتنام.. وثلاثي هجومي لأياكس 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 3 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 4 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز

قد ينال إعجابك