معادلة إنجاز ريال مدريد ويوفنتوس وإنجاز يحدث لأول مرة في أبرز أرقام توتنام وأياكس

قصة أياكس الرائعة مازالت مستمرة في دوري أبطال أوروبا، فكتيبة إريك تين هاج كتبت أرقاما قياسية رائعة بعد الفوز على توتنام.

أياكس وضع قدما ونصف في النهائي بعدما تغلب على توتنام على ملعبه وأمام جماهيره بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

والآن مع أبرز أرقام المباراة..

صنع دوسان تاديتش نجم أياكس 32 فرصة للتسجيل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من أي لاعب أخر.

سدد توتنام مرة واحدة فقط على مرمى أياكس لتكون أقل مباراة سدد فيها الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

أصبح أياكس ثالث فريق يفوز خارج ملعبه في ربع النهائي ونصف النهائي بعد بايرن ميونيخ في موسم 2012-2013 وريال مدريد موسم 2017-2018. الثنائي فاز بالبطولة وقتها.

لم يتمكن سوى فريقا واحدا في الوصول لنهائي بعد الخسارة في الذهاب على ملعبه من أصل 17 فريقا. هذا الفريق كان أياكس موسم 1995-1996 بعدما انتصر على باناثينايكوس بثلاثية دون رد في اليونان بعد الخسارة بهدف دون رد في هولندا.

فقد كيران تريبيه الكرة 28 مرة ضد أياكس أكثر من أي لاعب أخر.

فاز أياكس في كل المباريات التي لعبها خارج أرضه في الأدوار الإقصائية هذا الموسم. ضد ريال مدريد ويوفنتوس وتوتنام.

فوز أياكس على توتنام هو الأول لهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ إبريل 1996.

أصبح دوني فان دي بيك ثالث أصغر من يسجل لأياكس في نصف النهائي بعد نوردن فوتر وماريو ميلخيوت.

لأول مرة يسجل أياكس في 9 مباريات متتالية خارج ملعبه.

أكمل أياكس 113 تمريرة في نصف ملعب توتنام في الشوط الأول من المباراة مقابل 50 لتوتنام في نصف ملعب أياكس.

أصبح ماتياس دي ليخت أصغر لاعب يتقلد شارة القيادة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعمر 19 عاما و261 يوما.

منذ سيسك فابريجاس في موسم 2005-2006 لم يلعب لاعب أصغر من 20 عاما 10 مباريات كأساسي في دوري أبطال أوروبا إلا دي ليخت.























































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