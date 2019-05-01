مدرب أياكس: كنا الأفضل أمام توتنام.. وسنحاول إيقاف سون في العودة

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 00:05

كتب : FilGoal

توتنام - أياكس

يرى إريك تين هاج المدير الفني لأياكس الهولندي أن فريقه كان الأفضل أمام توتنام والأحق بالفوز.

وفاز أياكس خارج ملعبه على توتنام بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كنا الأفضل في المباراة ولعبنا بطريقتنا المعتادة بالهجوم المباشر على مرمى الخصم".

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وأضاف "سجلنا هدفا وأهدرنا فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني وكنا الأكثر خطورة على المرمى".

وأتم تصريحاته "سون هيونج مين نجم توتنام غاب عن هذه المباراة للإيقاف، ولكن سنحاول بقوة إيقاف خطورته في لقاء العودة".

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