مؤتمر #ليلة_الأبطال – فالفيردي يحذر من جحيم الـ15 دقيقة لليفربول.. وثلاثي الهجوم المُرعب

حذر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة فريقه من الجحيم الذي يمكن أن يُحدثه ليفربول في 15 دقيقة في مبارياته التي يخوضها مطالبا إياهم بالتركيز الشديد طوال مواجهة الحُمر من أجل عبور عقبته.

ويستضيف برشلونة غدا الأربعاء منافسه ليفربول في ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "نريد الفوز غدا ولكن ليفربول لديه العديد من الأسلحة القوية".

وواصل "ليفربول فريق قوي جدا ولديه خط هجوم رائع يضغط بشكل كبير على مدافعي الخصم ولم يخسر الفريق سوى مرة واحدة فقط في الدوري وهذا يوضح لك مدى قوتهم ومدى صعوبة اللعب أمامهم".

وأكمل "المواجهة ستكون من 180 دقيقة لكننا نريد الفوز غدا أولا ثم توجيه تركيزنا على لقاء الإياب".

وشدد فالفيردي "ليفربول يمكن أن يحدث المباراة لجحيم في 15 دقيقة فقط ويستطيعون حينها إحداث الضرر لنا".

وواصل "رأيت مباراتهم أمام تشيلسي وفي 15 دقيقة في الشوط الثاني حسموا المباراة لصالحهم يستطيعون إحداث ذلك أمام أي خصم".

وتابع "خوض ليفربول لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي يمنحهم الثقة في مباريات كهذه".

وشدد "نعرف قيمة تلك المباراة لنا وللنادي ونركز بشكل كبير على الناحية الذهنية قبل أن الشق البدني".

وعن ثلاثي هجوم ليفربول محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني قال: "يلعبوا بجماعية رائعة ويقوموا بضغط عال على الخصم وعندما تتاح أمامهم المساحات يستطيعون إحداث الضرر".

وبسؤاله عن قول ليونيل ميسي قائد الفريق ورغبته في الفوز بلقب دوري الأبطال الموسم الجاري قال فالفيردي: "أعتقد إنه في حالة جيدة ومنحته الكثير من الراحة الشهر الجاري ليستعد للقاء ليفربول".

أما عن عدم إراحة لويس سواريز قال: "نعم هو لعب كل مباريات الدوري وكان بإمكاني إخراجه أمام ليفانتي لكنني كنت أريد حسم اللقب وإن خيرتني بين إراحته وحسم لقب الدوري سأختار الدوري".

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