كلوب: ليس لدينا ما نخسره أمام برشلونة

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى صعوبة الاختبار الذي يدخله أمام برشلونة على ملعبه كامب نو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويستضيف برشلونة بملعب كامب نو ليفربول غدا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إذا تحدثنا عن برشلونة، فنحن لا نكن لهم سوى الاحترام. نحن نذهب إلى هناك وليس لدينا ما نخسره، بل على العكس، أمامنا فرصة للفوز بأشياء عديدة".

وأضاف "الأجواء في كامب نو دائمًا ما تكون رائعة. نشكر الرب أننا تواجدنا هناك في ديسمبر منذ عامين ونصف في عطلة أعياد الميلاد. آنذاك، تابعنا آخر مباراة لبرشلونة في دور المجموعات ضد بروسيا مونشنجلادباخ، وعلى الرغم من عدم وجود تنافس كبير في المباراة، كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا".

وواصل "هناك بعض الأشخاص الذي يقولون إن برشلونة ليس بنفس قوة الماضي.. بربكم..حقًا؟! إذا قمنا بإلقاء نظرة عليهم سنجد أنهم فريق رائع للغاية ويتمتعون بجودة عالية وثقة مرتفعة، خاصة بعد فوزهم بلقب الدوري منذ أيام قليلة، وربما يكونون في طريقهم إلى الفوز بالكأس المحلية أيضًا".

وأردف "إنه فريق كبير، ولكننا أصبحنا قريبين من الوصول إلى مستواهم أيضًا. لا أعلم إلى أي مدى، ولكننا قريبون. نحن نتطلع إلى مباراة الغد بشدة، وهذا هو المهم الآن.

ويلعب الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

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