مؤتمر #ليلة_الأبطال - كلوب: ميسي هدد الجميع بتصريحاته.. ولكننا نريد التأهل للنهائي

رغم اعترافه بقوة منافسه برشلونة غير أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رفع راية التحدي وأوضح أن فريقه يرغب في تخطي البلوجرانا والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة بملعب كامب نو ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "قوة برشلونة لا تتمثل في ليونيل ميسي فقط. لديهم فريق على أعلى مستوى. إنهم أبطال الدوري الإسباني بالفعل".

وأضاف "لقد قال ميسي قبل بداية الموسم إنه يريد إعادة كأس دوري الأبطال لبرشلونة وهذا يبدو كتهديد لنا جميعًا! لكننا نريد الذهاب إلى النهائي كذلك".

واستمر "من بين اللاعبين الذين رأيتهم، أود أن أقول إن ميسي هو الأفضل. لقد دربت عددًا قليلاً من اللاعبين الجيدين. كان والدي يقول ذلك بيليه، لكنني كنت صغيراً حين كان يلعب".

ورد كلوب على سؤاله عما إذا كان ليفربول يملك أفضل فرصة للفوز باللقب بقوله "لا أعرف. لا يزال يتعين علينا أن نلعب ضد برشلونة.. لدينا فرصة في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي".

وواصل الألماني "لست متأكدا أن برشلونة هو أصعب خصم يلعب ليفربول ضده في دوري الأبطال، لكن ريال مدريد كان قويا أيضًا".

وعن مواجهة لاعبه السابق فيليبي كوتينيو أوضح كلوب "أنا سعيد لرؤية كوتينيو مرة أخرى. الأمر متروك لفالفيردي فيما إذا كان سيبدأ به المباراة".

وأتم ""نعم نحن نفتقد كوتينيو كثيرًا لأنه لاعب عالمي، لقد أحببت العمل معه. لكننا قدمنا مستويات رائعة بدونه".

ويلعب الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي – بعد 102 يوما من الغياب.. وليد سليمان يعود للأحمر ضد الطلائع

أبو ريدة: اللجنة المنظمة لـ كأس إفريقيا تراجع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى

حوار كوميدي بين "توم وجيري".. لوفرين يمازح صلاح: لا تستطيع ارتداء الحذاء أيها الكسول

بيان رسمي – "بعد الغضب الشديد".. وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة أسعار تذاكر كأس إفريقيا

توتنام وأياكس.. لأن أحفاد كرويف لم يعودوا صغارا