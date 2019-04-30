ماني: نثق في قدرة فان دايك على إيقاف ميسي

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 20:21

كتب : FilGoal

ساديو ماني - فيرجيل فان دايك - ليفربول - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

يثق ساديو ماني جناح ليفربول في قدرة زميله المدافع الصلد فيرجيل فان دايك على إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة في لقاء الفريقين يوم الأربعاء.

ويستضيف برشلونة بملعب كامب نو ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورد ماني حين سئل عما إذا كان فيرجيل فان دايك يستطيع التعامل مع ميسي بقوله "بالتأكيد.. نحن جميعًا نثق فيه، وسيقدم كل شيء للفريق".

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وأضاف ماني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سنحاول كل شيء للحصول على نتيجة إيجابية".

وعن اللعب في استاد كامب نو أوضح ماني "إنه ملعب رائع. لقد كنت أشاهد برشلونة منذ صغري. كلنا نحب مشاهدة كرة القدم التي يقدمها، وسيكون من الرائع لنا أن نلعب في مثل هذا الملعب. اللعب هنا سيكون أحد دوافعنا لنا، وليس ضغطا علينا".

ويلعب الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

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