أبو تريكة: أتمنى أن يوافق نادي السد على رحيل بونجاح لـ الأهلي

قال محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية إنه يتمنى موافقة إدارة نادي السد القطري على رحيل هدافهم بغداد بونجاح إلى الأهلي في الموسم المقبل.

بغداد بونجاح النادي : السد الأهلي

وشارك أبو تريكة في حفل توزيع جوائز الدوري القطري، والذي شهد تتويج بونجاح بجائزة هداف الموسم بعدما سجل 39 هدفا.

وقال أبو تريكة: "أن تكون الهداف أصعب شيء في كرة القدم، وبالتالي من يكون الهداف هو دائما المميز ويتصدر عناوين الصحف ويترجم منظومة العمل".

وتابع "الهداف هو النجم الذي يسرق الأضواء، وتابعت بغداد بونجاح كثيرا وأهم ما يميزه هو أنه ليس أنانيا ويستغل أغلب الفرص".

ثم أضاف مازحا "أتمنى من إدارة نادي السد أن توافق على رحيله إلى الأهلي الموسم المقبل، فأنا أتمنى أن يكون هناك".

وأتم "كل التوفيق لبونجاح، وأتمنى أن يكون عنصرا أساسيا في تتويج نادي السد بدوري آبطال آسيا".

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي – بعد 102 يوما من الغياب.. وليد سليمان يعود للأحمر ضد الطلائع

أبو ريدة: اللجنة المنظمة لـ كأس إفريقيا تراجع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى

حوار كوميدي بين "توم وجيري".. لوفرين يمازح صلاح: لا تستطيع ارتداء الحذاء أيها الكسول

بيان رسمي – "بعد الغضب الشديد".. وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة أسعار تذاكر كأس إفريقيا

توتنام وأياكس.. لأن أحفاد كرويف لم يعودوا صغارا