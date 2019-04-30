أبو تريكة: أتمنى أن يوافق نادي السد على رحيل بونجاح لـ الأهلي

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 20:08

كتب : محرر في الجول

أبو تريكة و بغداد بونجاح

قال محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية إنه يتمنى موافقة إدارة نادي السد القطري على رحيل هدافهم بغداد بونجاح إلى الأهلي في الموسم المقبل.

وشارك أبو تريكة في حفل توزيع جوائز الدوري القطري، والذي شهد تتويج بونجاح بجائزة هداف الموسم بعدما سجل 39 هدفا.

وقال أبو تريكة: "أن تكون الهداف أصعب شيء في كرة القدم، وبالتالي من يكون الهداف هو دائما المميز ويتصدر عناوين الصحف ويترجم منظومة العمل".

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وتابع "الهداف هو النجم الذي يسرق الأضواء، وتابعت بغداد بونجاح كثيرا وأهم ما يميزه هو أنه ليس أنانيا ويستغل أغلب الفرص".

ثم أضاف مازحا "أتمنى من إدارة نادي السد أن توافق على رحيله إلى الأهلي الموسم المقبل، فأنا أتمنى أن يكون هناك".

وأتم "كل التوفيق لبونجاح، وأتمنى أن يكون عنصرا أساسيا في تتويج نادي السد بدوري آبطال آسيا".

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