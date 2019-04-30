تعثر جديد للدراويش.. حرس الحدود يجدد آماله في البقاء ويهزم الإسماعيلي

جدد فريق حرس الحدود آماله للاستمرار في الدوري المصري وفاز على الإسماعيلي بهدف دون رد.

فوز حرس الحدود على الإسماعيلي جاء في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري والتي أقيمت بملعب جهاز الرياضة العسكري.

المباراة هي الأولى للإسماعيلي تحت قيادة محمود جابر المسؤول عن الإدارة الفنية للفريق بعدما قررت إدارة النادي تحويل سيدومير يانيفيسكي للتحقيق.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 عن طريق المهاجم إيدو موسيس بتسديدة لم يستطع محمد فوزي حارس الدراويش التصدي لها.

ووصل حرس الحدود إلى النقطة 32 ليترك مراكز الهبوط ويصعد إلى المركز الـ15 متخطيا إنبي الذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي – بعد 102 يوما من الغياب.. وليد سليمان يعود للأحمر ضد الطلائع

أبو ريدة: اللجنة المنظمة لـ كأس إفريقيا تراجع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى

حوار كوميدي بين "توم وجيري".. لوفرين يمازح صلاح: لا تستطيع ارتداء الحذاء أيها الكسول

بيان رسمي – "بعد الغضب الشديد".. وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة أسعار تذاكر كأس إفريقيا

توتنام وأياكس.. لأن أحفاد كرويف لم يعودوا صغارا