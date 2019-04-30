كلوب يكشف موقف فيرمينو وفابينيو وتشامبرلين من المشاركة أمام برشلونة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 17:27

كتب : إسلام أحمد

يورجن كلوب يحتفل بالتأهل أمام بايرن ميونيخ

أعطى المدير الفني الألماني يورجن كلوب تحديثا بدنيا عن قدرة ثلاثي ليفربول روبرتو فيرمينو وفابينيو وأوكسلايد تشامبرلين، قبل مواجهة ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد الثلاثي رفقة المصري محمد صلاح في القائمة المسافرة إلى برشلونة لخوض اللقاء الأول في كامب نو.

وغاب فيرمينو وفابينيو عن مباراة هدرسفيلد والتي انتهت بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الجمعة الماضية، بينما شارك تشامبرلين كبديل لأول مرة منذ عام من الغياب بسبب إصابة الرباط الصليبي.

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وقال كلوب عن فيرمينو العائد للتواجد في قائمة الريدز: "بالطبع إنها دفعة ضخمة، جميعنا يعرف منذ البداية إنها سباق، لن نتخذ القرار اليوم لكن ننتظر وغدا سيكون القرار بعد فترة الغداء سيتم تحديد الأمر".

وواصل كلوب "هذا ما علينا فعله مع لاعب واحد، وعليك تحضير أشياء أخرى هذا ما نفعله لم نمتلك حصص تدريبية عديدة لكن صباح اليوم كان هاما وكذلك غدا، ثم سنحضر للمباراةـ، لدينا 23 لاعبا لمباراة الغد لذلك الخيارات ستكون محدودة".

وعن فابينيو "لم يكن متاحا كل إنسان يحتاح الوقت وهو كذلك، إذا كانت مباراة هدرسفيلد يوم أقل كان بإمكانه المشاركة لكن الأمر كان مستحيلا".

وواصل "من المهم الحصول على راحة، أنها أكثر فترة قوة لإن الموسم طويل ولدينا 3 مباريات في 6 أيام ونريد التفكير في الأمور بشكل مختلف، بالطبع الخصم صعب، لكن اللاعبين يبدون في هيئة رائعة وسنخوض بأكثر عدد ممكن".

تشامبرلين كان قد تعرض لإصابة الرباط الصليبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لتكون عودته في أهم أوقات الموسم للريدز ليكمل كلوب "من الرائع تواجده مرة أخرى، رده فعله جيدة لكن خطوة صغيرة بالنسبة له، الأكثر أهمية وروعة هو مشاركته أمام هيدرسفيلد وسنرى المشاركة المقبلة له، لا يوجد أي ردود فعل سلبية إنه يتدرب بشكل عادي".

وسيخوض ليفربول 3 مواجهات حاسمة في صراع لقب الدوري ودوري الأبطال، بمواجهتي برشلونة ذهابا وإيابا وتتوسطها مباراة نيوكاسل يونايتد.

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