بليند وتاديتش.. خبرات الدوري الإنجليزي تقف بجانب أياكس لأجل المجد

رفع ندي أياكس أمستردام في الصيف الماضي سقف التعاقدات لأول مرة منذ 11 عاما، ليضم كل من الصربي دوسان تاديتش من ساوثامبتون مقابل 10 مليون جنيه إسترليني، ودالي بليند من مانشستر يونايتد مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.

الفريق الهولندي العاصمي حقق إنجازا غاب 22 عاما، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس على التوالي.

تغيير أياكس بقيادة فان إدوين دير سار ومارك أوفرمارس لسياسته في سوق الانتقالات كانت غريبة بعض الشيء، لكن أهدافها كانت محددة.

تاديتش سجل 34 هدفا وصنع 21، فيما كوّن بليند ثنائية مميزة مع ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عرضت تقريرا عن تأثير ثنائي الدوري الإنجليزي الوافد على أياكس والذي ينافس على 3 جبهات الموسم الجاري وأهمها دوري أبطال أوروبا.

الثنائي الوافد الجديد جاء خلف الصربي ميراليم سليماني كأغلى صفقة في تاريخ الدوري الهولندي بفارق بسيط، ويرى إليكو بورن الخبير بالكرة الهولندية، إن "سياسة أياكس برفع الأجور والتعاقد مع أصحاب الخبرات حدثت بعد إدراك النادي حاجته لأصحاب الخبرة لأن اللاعبين المتاحين في متوسط العشرينات".

بورن أكمل "كانت خطوة كبيرة لكن الاستثمار أتت ثماره، ساهمت في ازدهار فرينكي دي يونج ودي ليخت ليصبحا من أكبر مواهب أياكس ويدران على النادي الأموال".

انتفاضة تاديتش

الصربي سجل 24 هدفا في 162 مباراة مع ساوثامبتون خلال 4 مواسم لكنه تخطى هذا في 51 مباراة مع أياكس، يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الهولندي وثاني أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلف ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا.

أياكس يقدم أفضل مواسمه الهجومية تاريخيا بتسجيل 160 هدفا (الأكثر لأي فريق هولندي في موسم واحد) ودوسان يمتلك 34% من أهداف الأحمر والأبيض.

اللاعب الحاصل على 10/10 وفقا لـ "ليكيب" الفرنسية بعد الفوز الكبير على ريال مدريد برباعية مقابل هدف، ساهم وقتها في صناعة هدفين وتسجيل الثالث، ليتحدث بورن "لم تعتاد جماهير أياكس على شراء لاعبين من الدوري الإنجليزي، نتذكر تاديتش أثناء لعبه لجرونجين وتيفنتي وتوقعوا أشياء عديدة، لكنه يقدم موسم رائع أكثر مما توقعت الجماهير".

تاديتش يحصل على أدوار حره من مدربه إريك تين هاج فيلعب تارة كجناح أيسر، وفي ليالي دوري الأبطال يشغل مركز المهاجم الوهمي، مقدما الدعم الهجومي ومستغلا الحرية الهجومية رفقة المغربي حكيم زياش، لاسي شوني، دوني فان دي بيك.

بورن يتحدث عن الفارق بين الدوري الإنجليزي والهولندي للصربي "الدوري الإنجليزي بدني أكثر بالنسبة له لكن في أياكس الأمور فعلا تناسبه بأسلوب اللعب، لديه عودة رائعة في المستوى لا أعتقد أنه قدم نفس الأمر سابقا، لقد اتخذ بالفعل خطوة لمستوى أعلى".

عودة بليند

فقد بليند مكانته في مانشستر يونايتد منذ قدوم جوزيه مورينيو بعد انتقاله في 2014 تحت قيادة فان جال، ليعود أدراجه مرة أخرى في الصيف الماضي.

الدولي الهولندي بدأ جميع المباريات لأياكس ويمتلك أكثر عدد من التمريرات الصحيحة، مسجلا 5 أهداف في الدوري الهولندي، كما شارك في المباريات الـ 10 لدوري أبطال أوروبا.

بورن أشاد بما يقدمه بليند "الجماهير تخوفت من الصفقة في البداية بسبب القيمة خاصة أنه مدافع، لكن الخوف تلاشى وأثبت أنه يستحق كل ما صُرف لضمه"

المدافع الذي يستطيع شغل مركز الظهير الأيسر "لم يتناسب أسلوبه مع الدوري الإنجليزي، المدافعون قد يتسموا بالطابع البدني الأمر أكبر من التمريرات الطولية أمام مهاجمين أقوياء".

وتابع "لكن أياكس يمتلك الكرة ولا يدافع كثيرا خاصة في الثنائيات والكرات الهوائية، الأمر يتعلق بتواجده في المركز المناسب لتلقي الكرة ومساعدة الهجوم".

وأكمل "دي ليخت أقوى من بليند كقلب دفاع، في حين أن بليند أكثر حركية وإيجابية نحو الكرات الأمامية، ثقة دي ليخت زادت من ثقة دالي بشكل أكبر، يكوّنون ثنائية رائعة وبينهم توافق رائع".

موسم تاريخي

5 مباريات تفصل أياكس حتى الآن عن موسم تاريخي، حال الفوز بلقب الكأس في النهائي، وأيضا لقب الدوري والذي يتساوى فيه مع إيندهوفن بنفس رصيد النقاط، والمهمة الأبرز تخطى عقبة توتنام والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

فهل يًكمل بليند وتاديتش عملهم للنهاية أم تتوقف عند تلك المحطة وسط إعجاب بما حققه الفريق بأكمله وكان لهم دورا كبيرا فيه.

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