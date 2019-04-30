هل يرحل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن الفريق قبل انتهاء الموسم، الذي قد يستمر إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية؟ مصدر داخل النادي الأبيض يجيب لـFilGoal.com.

بحسب المصدر، فإن عقد جروس مع الأبيض ينتهي يوم 30 مايو، أو انتهاء الموسم الكروي المصري، أيهما أبعد.

ما يعني أن مع حلول يوم 30 مايو - دون انتهاء الموسم الكروي في مصر - لن يرحل جروس بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك توفر كل سبل الراحة من أجل نجاح جروس في مهمته مع الزمالك.

ومن المتوقع أن يستمر الموسم إلى ما بعد ذلك التاريخ في حال تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التي فاز في ذهاب نصف النهائي فيها على النجم الساحلي التونسي 1-0 قبل مواجهة الإياب في سوسة الأحد المقبل.

وفي حال تأهل الزمالك للنهائي، سيلعب مباراتي النهائي يومي 19 و26 مايو، ما يعني عدم إنهائه بطولة الدوري قبل يوم 3 يونيو الذي سيتوقف فيه الدوري استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدوري قد ينتهي قبل مباريات كأس الأمم الإفريقية في حال عدم تأهل الزمالك للدور النهائي للبطولة.

وخاض جروس 29 مباراة محلية مع الزمالك بين الدوري والكأس، فاز في 20 وتعادل 6 وخسر 3، ويحتل فريقه المركز الثالث في الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 27 مباراة مثل الزمالك، و3 نقاط مع المتصدر بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر من الثنائي.

وقبل أسبوعين، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع جروس على تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

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