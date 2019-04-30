كوتينيو محذرا برشلونة: ليفربول أكبر من صلاح وماني وفيرمينو

حذر البرازيلي فيليب كوتينيو زملائه في برشلونة من الثلاثي الهجومي لليفربول قبل مواجهة الذهاب من دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وسيكون كوتينيو على موعد للقاء زملائه السابقين في ليفربول وعلى رأسهم محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

وتحدث كوتينيو للموقع الرسمي لبرشلونة عن أصدقاء الأمس "أنهم فريق كبير، أنهم فريق قوي للغاية ذهنيا، لقد شاهدتهم طيلة الموسم وهم مميزون في الهجوم والدفاع لذلك علينا الحذر".

وواصل البرازيلي حديثه "هناك لاعبين مهمين ليس فقط الثلاثي (ماني وفيرمينو وصلاح) هناك مدافعين ولاعبي الوسط وجميعهم يمتلكون الجودة والعمل الجاد لصناعة الأهداف للفريق، لابد الحذر من الفريق بأكمله وأن نقوم بعملنا كالمعتاد".

لاعب ليفربول السابق ومهاجم برشلونة الحالي، الأوروجوياني لويس سواريز تحدث عن مواجهة فريقه السابق قائلا: "لديهم طريقة لعب قد تفاجئ الناس لكن باستطاعتهم اللعب من الخلف ولديهم لاعبين رائعين في الوسط الذي بدورهم ينقلون الكرة للمهاجمين".

وأردف نجم الريدز السابق "يستطيعون اللعب بطريقة تشبه أسلوب لعبنا، لا اعتقد أن هناك فوارق كبير، الحقيقة أن الفريقان أقوياء جدا".

وعن عودته لملعب أنفليد مرة أخرى ولقاء زملائه السابقين "سيكون الأمر رائعا بالعودة لأنفليد حيث الجماهير التي تتابعني، لقد تحدثت كثيرا لجوردان هندرسون وهو متشوق للقاءي وكوتينيو وسيكون الأمر خاصا، لكن الآن كل منا يلعب في فريق ويقدم أفضل ما لديه".

واختتم "أتذكر تأثير الجماهير اتحدث لعدد منهم ويفتقدون اللحظات التي كنا فيها سويا".

تشير عدة تقارير إلى أن كوتينيو غير سعيد في برشلونة وقد يكون الموسم الحالي هو الأخير له بقميص الفريق الكتالوني بعدما شارك في 72 مباراة مساهما في 32 هدفا منذ انضمامه يناير 2018 من ليفربول مقابل 135 مليون يورو.

اختر تشكيل برشلونة الأمثل للمواجهة

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