مران الأهلي – الشناوي يثير الشكوك حول مشاركته ضد الطلائع.. وثنائي تأكد غيابه

أثار محمد الشناوي حارس الأهلي الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق ضد طلائع الجيش غدا الأربعاء، بعد تدربه منفردا في مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وتدرب الشناوي 10 دقائق مع الفريق، قبل أن يبدأ بالركض حول الملعب ثم استكمل مرانه في صالة الجيم، الإجراء الذي يتم عادة مع اللاعبين غير الجاهزين.

وغاب الشناوي عن فوز الأهلي على المصري في المباراة الماضية في الدوري بسبب الإيقاف.

وخلال المران، ركز مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق على الكرات العرضية، بجانب فقرات بدنية مكثفة.

وشارك في الفقرة بعض لاعبي الفريق ومنهم، أحمد فتحي وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم ووليد أزارو وناصر ماهر وصالح جمعة ووليد سليمان والحارس علي لطفي.

وحرص لاسارتي خلال هذه الفقرة على منح تعليمات لخط الدفاع، وإبعاد الكرة عن مناطق الخطورة، فيما وجه تعليمات خاصة للمهاجمين وكيفية استغلال الكرات الرأسية في إحراز الأهداف.

وخاض حسام عاشور وعمرو جمال تدريبات تأهيلية، ليتأكد غيابهما عن مواجهة الطلائع.

ويعاني عاشور من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني جمال من شد في العضلة الأمامية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ61 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز، ولعب الأحمر مباراتين أقل.

أما طلائع الجيش فيحل عاشرا بـ34 نقطة.

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