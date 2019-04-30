روبرتسون لن يغير من خططه قبل مواجهة ميسي

لن يُغير الظهير الأيسر الأسكتلندي أندرو روبرتسون لليفربول الإنجليزي من خططه للتحضير للمباريات حتى وإن كان يواجه ليونيل ميسي قائد برشلونة.

ويستضيف برشلونة بملعب كامب نو ليفربول غدا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

روبرتسون تحدث لموقع ليفربول الرسمي عن المواجهة المرتقبة "لا اعتقد أنني أحضر للمباراة بشكل مختلف عن بقية المواجهات، بالطبع أنت تلعب أمام أفضل لاعب في العالم على غير المعتاد، تستطيع مشاهدة فيديوهات ولا اعتقد أن هذا يساعد".

وتابع عن ميسي "لكن نحتاج جميعنا للتحضير لأنه يلعب في جميع أنحاء الملعب، تشاهده لتجده في منتصف الملعب ويحصل على الكرة في العمق، لذا إذا بدأ على اليمين سأحضر نفسي للبقاء هناك ولكن أعرف إنه يركض نحونا الأمر يتعلق بكيفية الدفاع".

وأردف "المشكلة ليست في ميسي، إذا بقي هادئا هناك فيليب كوتينيو الذي نعرفه جيدا وكذلك لويس سواريز ولاعبين سيتسببون لنا بالمشاكل، الأمر ليس إبقاء لاعب وحيد بعيدا بل إبقاء الفريق بأكمله وهذا هو الشيء الأصعب بالنسبة لنا".

وعن إمكانية الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي "سيكون الأمر عظيما الموسم الماضي كان لا يُصدق لقد فزنا على روما وتأهلنا للنهائي وفعلنا كل شيء، نعرف شعور كيفية الوصول للنهائي وكيف يكون الأمر ممتعا في نهاية الموسم ونريد الذهاب مجددا".

وخسر ليفربول نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد ليواصل "بالطبع كان الأمر محبطا في كييف، لكن علينا تحويل الأمر بشكل إيجابي هذا الموسم، إذا حققنا لقب أم لا، موسمنا يسير بشكل إيجابي للغاية، الوصول لنهائي آخر سيكون عظيما، أنه لشرف كبير لكن نحن نعرف صعوبة الوصول له".

وأتم "نحن نفكر في كل شيء يتعلق بهذا الأمر، لإن مدريد –ملعب واندا ميتروبوليتانو-أسهل بكثير من كييف".

الظهير الأيسر البالغ 25 عاما يقدما موسما جيدا بصناعة 13 هدفا في 43 مباراة بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وينافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي حيث يفصله عن الصدارة نقطة وحيدة لصالح مانشستر سيتي قبل جولتين على نهاية الموسم.

اختر تشكيل ليفربول الأمثل للمواجهة المرتقبة

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