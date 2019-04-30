مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 والقنوات الناقلة.. توتنام وأياكس و5 لقاءات بالدوري

يلتقي اليوم في التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1" توتنام مع منافسه أياكس أمستردام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تمام الخامسة والنصف سيلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود عبر قناة "أون سبورت".

وسيلتقي النجوم مع الاتحاد السكندري عبر قناة "أون سبورت 2".

وفي تمام الثامنة سيواجه المصري منافسه الجونة عبر قناة "أون سبورت 2".

وعبر قناة "أون سبورت" سيواجه مصر للمقاصة نظيره بيراميدز.

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