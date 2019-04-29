كان عنصرا مؤثرا في مسيرة منتخب مصر الناجحة ببطولة العالم قبل عدة أسابيع، ومضى ليتوّج تألقه بثلاثة ألقاب هذا الموسم مع فريقه الزمالك.

FilGoal.com يحاور يحيى الدرع نجم فريق الزمالك لكرة اليد، بعد ساعات من التتويج بلقب الدوري المصري.

يقول الدرع: "هذا موسمي الأول مع الزمالك، وهذا أول لقب دوري أفوز به في مسيرتي".

مشيرا إلى اكتمال سعادته بعد التتويج أيضا بلقبي بطولة إفريقيا والسوبر: "إنها بطولة مهمة على حساب الأهلي، أشعر بسعادة كبيرة، خصوصا بعد الفوز بالسوبر وببطولة إفريقيا".

مشددا على أهمية اللقب بعد موسمين غاب فيهما الدوري: "لمست سعادة زملائي الكبيرة، إذ حققوا اللقب بعد غياب، هذا كان هدفهم ودافعهم الأكبر".

وأشاد الدرع بقدرات فريقه: "الزمالك فريق واعد ومحترم ويضم عناصر مميزة، ونحن ندرك ذلك وندرك إمكانياتنا".

مضيفا: "بدأت التتويجات في أكتوبر، حصدنا بطولة إفريقيا ثم السوبر، وتطلعنا لإثبات جدارتنا ونستحق الاهتمام والمتابعة التي حظينا بها".

وواصل: "التتويج بالدوري كان أمرا خياليا، خصوصا في ظل الفرحة الكبيرة لجماهير الزمالك العظيمة".

الدرع كان لاعبا في نادي هليوبوليس، قبل أن يخوض تجربة احتراف سريعة في الدنمارك أعقبها العودة إلى مصر من بوابة الزمالك.

واللاعب يكشف لـ FilGoal.com عن الكواليس التي صاحبت عودته السريعة: "احترفت عاما في الدنمارك، ولكني تعرّضت لإصابة للأسف أبعدتني 6 أشهر، كما واجهت مشاكل مع جامعتي واضطررت إلى العودة لـ مصر".

ويضيف: "تعلّمت أشياء كثيرة في هذه التجربة، وعدت إلى مصر حتى أكمل دراستي الجامعية لأنها تهمني بشكل كبير ويجب أن أنهيها".

مبررا اختياره للزمالك: "عدت للزمالك الذي يعد النادي الأكبر في مصر، وتدربت بقوة حتى أكون على قدر المسؤولية".

ومفسرا تأقلمه السريع: "مستواي المميز يرجع لتواجدي في فريق خيالي، هذا أمر ساعدني، وأغلب الفريق (عِشرة عُمر)، منهم 4 زاملتهم في هليوبوليس، وآخرين في المنتخب، كما استفدت من المدربين ونصائحهم وتدريباتهم".

معتبرا أن نجاحه كان تحديا شخصيا: "خضت تحديا وحرصت على إثبات نفسي بعد ما حدث في الموسم الماضي، أردت إثبات أنني لم أفشل في الاحتراف وأنني عدت لظروف خاصة، وتمكّنت من الفوز بالبطولات مع الزمالك".

وفسّر الدرع تفوق الزمالك الكاسح هذا الموسم، إلى تكوين جيل جديد يقدر على مناطحة الأندية الكبرى الأخرى: "سر تفوق الزمالك هو أن الفريق يمتلك أعمارا صغيرة أكثر من الفرق الأخرى، خصوصا الأهلي منافسنا الأول، هذا الأمر ساعدنا خصوصا في مواجهتنا معهم، استطعنا تعويض تأخرنا عدة مرات خلال المباريات".

وأضاف: "الزمالك لديه أساس قوي بلاعبين صغار على أعلى مستوى، ومن الممكن حدوث تدعيمات في بداية الموسم المقبل".

مسلطا الضوء على الموسم المقبل الحافل الذي ينتظر الفارس الأبيض: "لقد شاركنا في 4 بطولات وفزنا بـ3 منها، وسنشارك في هذه المسابقات مجددا الموسم المقبل بالإضافة إلى بطولة العالم للأندية، نريد تحقيق نتائج إيجابية فيها والظهور بمستوى يليق بمكانة الزمالك".

وأخيرا تطرق الدرع لمستقبله ورغبته في الاحتراف مجددا، وأجاب عن موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

يقول الدرع: "لا أزال أدرس في الجامعة، من المفترض أن أتخرج تزامنًا مع انتهاء عقدي مع الزمالك".

معترفا: "أفكر في الاحتراف بالطبع، ولو تلقيت عرض احتراف جيد سأسافر، لأن هذا حلم أي لاعب، كما أنني خضت تجربة الاحتراف سابقا وأعرفها جيدا".

ويضيف: "لم يجمعني أي حديث مع الزمالك على تجديد عقدي حتى اللحظة، الأمر لا يزال مبكرا".

مختتما: "ليس لدي مشكلة في التجديد، ولكني أريد استبيان مستقبلي أولا وأن أنتظر حتى تتضح الأمور مع الجامعة. تلقيت عروض إعارة من آسيا، ولكن مشاركات الزمالك العديدة منعت قبولي كما رغبت في التتويج معه بالألقاب".

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