بالفيديو – في 4 أيام.. التعاون يعرقل الهلال ويبعده عن لقب الدوري بعد إقصائه من الكأس

أصبح التعاون بمثابة الدابة السوداء للهلال في الموسم الجاري في كل البطولات فبعد إقصائه من الكأس قد يتسبب في حرمانه من لقب الدوري بسبب هدفين في أربع دقائق فقط.

وانتصر التعاون اليوم الاثنين على مضيفه الهلال بهدفين دون رد في الجولة 28 من الدوري السعودي بملعب جامعة الملك سعود.

سجل هدفا الضيوف ليندر تاوامبا وهيلدون أوجوستو في الدقائق 65 و69.

وجمدت الهزيمة رصيد الهلال عند 63 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري خلف النصر صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.

ويتبقى لكلا الفريقين مباراتين حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري.

أما التعاون فوصل رصيده إلى 52 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثالث.

وفي الدور الأول لم يستطع الهلال تخطي عقبة التعاون كذلك إذ تعادل معه إيجابيا بهدفين لكل فريق.

وقبل أربعة أيام وبالتحديد يوم الجمعة السابقة حقق التعاون نصرا تاريخيا على حساب الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين في نصف النهائي بخمسة أهداف دون رد.

وعقب إقصائه من الكأس ها هو التعاون يعود مرة أخرى وقد يتسبب في حرمان الهلال من لقب الدوري ويقدم أفضل هدية للنصر.

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