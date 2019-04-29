خاص مدرب الإسماعيلي: موقف حرس الحدود يصعب مواجهته علينا

الإثنين، 29 أبريل 2019 - 21:45

كتب : ياسر الشريف

المصري - الإسماعيلي

يرى محمود جابر المدرب العام للإسماعيلي والمسؤول عن الإدارة الفنية أن مواجهة فريقه لحرس الحدود لا تقبل القسمة على الطرفين وهدف الدراويش منها هو الفوز فقط.

ويلعب الإسماعيلي ضد حرس الحدود مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وقال محمود جابر لـFilGoal.com: "حرس الحدود في موقف صعب بجدول ترتيب الدوري لذلك يعتبر هذه المباراة حياة أو موت بالنسبة له، وهذا الأمر يجعل المواجهة صعبة للغاية".

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وأضاف "نحن أيضا نعتبرها مباراة عودة الانتصارات للفريق، ونريد أن تكون بداية تحسين موقف الفريق في الجدول".

وأكمل "أبلغت اللاعبين بصعوبة المباراة وأكدت عليهم أن يلعبون وكأنها مواجهة حاسمة في مسيرتهم الكروية".

وأتم تصريحاته "يجب ألا نفكر سوى في اللعب بجدية من أجل تحقيق الفوز".

وكانت إدارة الإسماعيلي أعلنت تعيين محمود جابر ضمن الجهاز الفني مع منحه صلاحيات فنية، بالإضافة إلى إيقاف المدير الفني سيدومير يانيفيسكي وتحويله للتحقيق بسبب تراجع النتائج وعدم حضور لمران الفريق الجماعي.

الإسماعيلي يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

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