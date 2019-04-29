هل يكتب أياكس تاريخا ذهبيا بعد 47 عاما؟

قبل بضعة أشهر لم يضع أحد أياكس أمستردام في ترشيحاته للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن ها هو الفريق الهولندي يصنع التاريخ.

لكن صناعة التاريخ بالتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ليس فقط الشيء الوحيد الذي صنعه أياكس في موسمه الرائع حتى الآن بل هناك ما هو أكبر بكثير يرغب المدرب إيريك تين هاج في تحقيقه.

الثلاثية التاريخية

موقف أياكس في الدوري

يتصدر أياكس الدوري الهولندي بعد مرور 32 جولة برصيد 80 نقطة ويتساوى مع ملاحقه أيندهوفن في عدد النقاط لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأول.

ويتبقى على نهاية المسابقة ثلاث جولات فقط.

وحتى إن تساوى الفريقين في نهاية الموسم في عدد النقاط فإن أياكس يمتلك ميزة تفوقه بفارق الأهداف إذ يبتعد عن ملاحقه بـ+10 أهداف.

وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها أياكس باللقب في عام 2014.

الكأس

في مسابقة الكأس تأهل أياكس إلى النهائي الذي سيقام في الخامس من شهر مايو المقبل أمام فيليم 2 تيلبورج.

ولم يتوج أياكس بالمسابقة منذ عام 2010.

وفي دوري الأبطال بلغ أياكس نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 1997 وسوف يواجه توتنام في المباراتين المقبلتين له في البطولة.

هل يكتب أياكس ما حدث له قبل 47 عاما؟

ويملك أياكس فرصة تاريخية للظفر بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج أياكس بالثلاثية مرة وحيدة عام 1972.

في الدوري آنذاك حصده بـ63 نقطة وتغلب على ملاحقه فيينورد.

وفي نهاية كأس هولندا تغلب على دين هاج بثلاثة أهداف لهدفين.

أما في دوري الأبطال فانتصر على إنتر ميلان بهدفين دون رد.

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