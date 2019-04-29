ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو عن ليلة ساحرة لم يتخيلها أي شخص.. وأزمة يعاني منها فريقه

"وصلنا إلى تلك المرحلة لأننا كنا فريق متحد وننافس جيدا ولكن الآن أمامنا ازمة وعلينا إيجاد بعض الحلول لها" ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام.

ويستضيف توتنام منافسه أياكس أمستردام غدا الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويعاني توتنام من غياب العديد من لاعبيه مثل هاري كين وهيونج سون مين وموسى سيسوكو.

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين: "ستكون مباراة صعبة فأياكس استحق الوصول لتلك المرحلة ونحن أيضا كذلك".

وأكمل "ستكون ليلة ساحرة أن نلعب نصف النهائي في ملعبنا الجديد وهو أمر لم يتوقعه أي شخص أو يتخيله قبل بضعة أشهر".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "أياكس قدم بطولة رائعة ولم يُهزم في دور المجموعات بوجود بايرن ميونيخ ثم تغلب على ريال مدريد ويوفنتوس".

وأردف "لم يتوقع أي شخص وصول أياكس لنصف النهائي ونحن كذلك ولكن في النهاية كلينا هنا".

وتابع بوكيتينو "غدا سيكون الشوط الأول من المواجهة قبل أن نواجههم في هولندا ويجب أن نفكر دائما أن هناك شوط ثان ينتظرنا".

وأتم "لم أشارك في نصف نهائي دوري الأبطال من قبل وأنا هنا لأستكشف مشاعر جديدة".

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