بالفيديو - إبراهيموفيتش يسجل ويصرخ في وجه مدافع سيتي السابق.. والأخير يرفض الاعتذار

الإثنين، 29 أبريل 2019 - 18:30

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

عندما تسجل هدف الانتصار لفريقك قبل 12 دقيقة على النهاية، فإنك ستتفرغ للاحتفال بكثير من السعادة.. أما إن كنت زلاتان إبراهيموفيتش، فإنك ستصرخ في وجه منافسك على الأرجح.

لوس أنجلوس جالاكسي انتصر على ضيفه ريال سولت ليك بهدفين مقابل هدف واحد، في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

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المباراة شهدت مناوشات شديدة بين النجم المخضرم إبراهيموفيتش مهاجم جالاكسي، والإنجليزي نيدوم أونوها مدافع ريال سولت ليك.

المهاجم السويدي جذب أونوها من رقبته وأوقعه أرضا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، الأمر الذي أثار غضب مدافع مانشستر سيتي الأسبق بشكل بالغ، ودفع الحكم لإشهار بطاقة صفراء في وجه إبراهيموفيتش.

18 دقيقة لاحقة وكان إبرا ينصّب نفسه بطلا للمباراة –كعادته-، بتسجيله هدف الانتصار، وبدلا من الاحتفال رفقة زملائه، أظهر وجها عابثا وصرخ في أونوها الذي تمالك أعصابه بحرفية عالية، وتجاهل مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

اعتذار غير مقبول

بعد المباراة وعندما هدأت الدماء في عروق إبراهيموفيتش، توجّه نحو غرفة خلع ملابس ريال سولت ليك ليعتذر لـ أونوها، والأخير أظهر رفضا كاملا للاعتذار، مما أثار غضب إبرا.

أونوها صرّح في المنطقة الصحفية بعد المباراة: "حضر إلي (في غرفة خلع الملابس) بعد المباراة ليعتذر، لأنه أخبرني بأنه سيصيبني منذ الدقيقة 60 وحتى نهاية المباراة".

منتقدا إبراهيموفيتش: "هذا الشخص يدّعي أنه واجهة الدوري الأمريكي لكرة القدم، ورغم ذلك يقوم بهذه الأمور على أرض الملعب".

واختتم مشددا: "لا أهتم، ولكن لا يمكن أن يُقال ذلك على أرض الملعب، لن أقبل اعتذاره، هذا اعتذار لا يمكن قبوله".

أما إبراهيموفيتش فبدا هادئا عندما سُئل عن الأمر: "ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب".

وواصل: "أحب أن أتمتع بالحماس، وأحب أن أدخل في صراعات ثنائية".

مختتما: "عليهم أن يتحدوني حتى لا يكون الأمر أسهل من اللازم. أعرف نفسي، عندما أشعر بالغضب يكون ذلك أفضل لي".

أونوها (32 عاما) وُلد في نيجيريا، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا في سن صغيرة، وينضم لناشئي مانشستر سيتي.

لاحقا خاض أونوها 115 مباراة بقميص الفريق الأول لـ مانشستر سيتي، وخرج معارا لـ سندرلاند موسم 2010\2011، قبل أن ينتقل نهائيا إلى كوينز بارك رينجرز في 2012.

على الجانب الآخر، رفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 8 أهداف سجلها في 7 مباريات شارك فيها بالدوري هذا الموسم.

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