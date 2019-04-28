بالفيديو – مشهد بشع.. جماهير المريخ تنهال بالضرب على حكم في الدوري السوداني

شهدت مباراة المريخ وهلال الأبيض في الدوري السوداني، أحداثا مؤسفة بعد اعتداء جماهير الفريق صاحب الأرض على حكم المباراة.

المباراة التي أقيمت على ملعب أم درمان في الجولة الثانية بقسم النخبة لتحديد بطل المسابقة، لم تكتمل، وألغيت في نهاية الشوط الأول.

المريخ كان متقدما بهدف دون رد، عندما تحصّل بكري المدينة على بطاقة حمراء، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليرفض الخروج من الملعب، مما أثار الجماهير الحاضرة.

المباراة توقفت لمدة طويلة، قبل أن تبدأ جماهير المريخ في اقتحام أرض الملعب، ليحدث الأسوأ ويقع اعتداء على طاقم التحكيم الذي هرع صوب غرف خلع الملابس، لكن أحدهم لم يسلك الطريق حتى نهايته، ووقع في يد مجموعة غاضبة للغاية من جماهير المريخ.

الحكم تعرّض لضرب مبرح من جماهير المريخ التي تكاثرت عليه، قبل أن يتعرض لبعض المعاونة للخروج بأقل الأضرار الجسدية، ويتجه مباشرة إلى سيارة الإسعاف.

الحكم المُعتدى عليه هو الطيب الحسن بحسب موقع bajnews السوداني، الذي ذكر أنه خرج تحت وابل من حجارة جماهير المريخ.

المباراة ألغيت ولم يتم استكمالها بطبيعة الحالة.

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