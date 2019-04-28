كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي 21-18 ويتوج بلقب الدوري

الأحد، 28 أبريل 2019 - 20:35

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

توج الزمالك بطلا لبطولة الدوري المصري لكرة اليد لموسم 2018/2019 بعد الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 21-18 في الجولة الأخيرة للدوري، في المباراة التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر للألعاب الرياضية.

الزمالك دخل المباراة بحاجة للفوز أو التعادل من أجل التتويج باللقب، بينما الأهلي كان يحتاج للفوز فقط من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

أخبار متعلقة

كرة يد – الأوليمبي والجزيرة متذيلا الترتيب يعطلان الزمالك والأهلي ويؤجلان الحسم لقمة الأحد كرة يد - الأهلي يفقد لقب كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي كرة يد – الأهلي يهزم الترجي ويتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية

بدأت المباراة بقوة ولم يستطع أحد الفريقين الابتعاد بالنتيجة بفارق كبير لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 11- 10.

في الشوط الثاني استمر التعادل إلى أن ابتعد الزمالك بالفارق في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الأبيض 21-18.

وتألق محمد علي حارس مرمى الزمالك وتصدى للكثير من الهجمات من أمام لاعبي الأهلي ليمنح فريقه التقدم والفوز.

وبذلك يستعيد الزمالك لقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الأهلي.

وكان أخر مرة فاز بها الزمالك بلقب الدوري في موسم 2015/2016.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – تكنولوجيا المرمى تحسمها.. أجويرو يعبر بسيتي عقبة بيرنلي ويستعيد الصدارة

بالفيديو - جنون كرة القدم.. مدرب ليدز يطالب لاعبيه بمنح هدف لرفاق المحمدي!

اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج.. وتعديل موعد الأهلي مع الطلائع

الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا

الأهلي الزمالك كرة يد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مانشستر سيتي يحافظ على الجائزة.. سترلينج أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 4 ساعة | أوروبا
بعد الفوز على ريال مدريد.. مدرب رايو: أستطيع الموت في سلام 4 ساعة | أوروبا
قبل الإياب أمام الزمالك.. الاتحاد التونسي يؤجل لقاء النجم الساحلي في الدوري 4 ساعة | إفريقيا
مدرب النجم: الزمالك لم يحسم التأهل بعد.. الإياب سيكون مختلفا 5 ساعة | إفريقيا
جروس: تنتظرنا معركة في سوسة.. وهذا سبب خروج كهربا 5 ساعة | إفريقيا
حارس النجم: كهربا سجل بذكاء.. وسنتأهل من سوسة 5 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 3 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 4 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز

قد ينال إعجابك