كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي 21-18 ويتوج بلقب الدوري

توج الزمالك بطلا لبطولة الدوري المصري لكرة اليد لموسم 2018/2019 بعد الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 21-18 في الجولة الأخيرة للدوري، في المباراة التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر للألعاب الرياضية.

الزمالك دخل المباراة بحاجة للفوز أو التعادل من أجل التتويج باللقب، بينما الأهلي كان يحتاج للفوز فقط من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

بدأت المباراة بقوة ولم يستطع أحد الفريقين الابتعاد بالنتيجة بفارق كبير لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 11- 10.

في الشوط الثاني استمر التعادل إلى أن ابتعد الزمالك بالفارق في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الأبيض 21-18.

وتألق محمد علي حارس مرمى الزمالك وتصدى للكثير من الهجمات من أمام لاعبي الأهلي ليمنح فريقه التقدم والفوز.

وبذلك يستعيد الزمالك لقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الأهلي.

وكان أخر مرة فاز بها الزمالك بلقب الدوري في موسم 2015/2016.

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