خاص المنياوي لـ في الجول: أبلغت سيدومير بإيقافه عن تدريب الإسماعيلي.. لن يقود مباراة الحرس

الأحد، 28 أبريل 2019 - 21:27

كتب : ياسر الشريف

صبري المنياوي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، عن كواليس إبلاغ سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق بقرار إيقافه.

إدارة الإسماعيلي أوقفت مدربها المقدوني عن قيادة الفريق وحوّلته للتحقيق، وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن سيدومير يقترب من الرحيل بسبب خلافاته مع الإدارة. (طالع التفاصيل)

والمنياوي صرّح لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي تعمّد لإبعاد سيدومير عن الجهاز الفني للإسماعيلي".

أخبار متعلقة

الموافقة على ودية مصر الأوليمبي أمام فلسطين في القدس ضمن 5 قرارات لاتحاد الكرة الإنتاج الحربي: نساند الزمالك في مشواره الإفريقي بالطبع.. لكن لماذا لم يتم تحديد موعد مباراة الحرس كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن تنظيم دوري 3×3 بداية من الموسم المقبل تكريم الخطيب في اليوم العالمي للملكية الفكرية

مضيفا: "إيقاف سيدومير قرار من إدارة النادي، وهي المسؤولة عنه بسبب تصريحاته التي تسيئ لها وللفريق".

كاشفا عن كواليس إبلاغ القرار: "دوري انحصر في إبلاغ المدرب بقرار إيقافه الذي اتخذته الإدارة، وحينها تحدّث إلى اللاعبين وغادر الملعب".

ومع ابتعاد سيدومير عن الصورة، سيكون جهازه المعاون المكون من محمود جابر وعطية صابر مسؤولا عن قيادة الدراويش في المواجهة المقبلة: "الجهاز الفني المعاون سيكون مسؤولا عن الجانب الفني في مواجهة حرس الحدود المقبلة".

وواصل المنياوي: "لاعبو الفريق ظهروا في المران بشكل أفضل بكثير من المران الأول الذي تابعته بعد قدومنا للإسماعيلي".

مضيفا: "نحن في معسكر مغلق حاليا، سنحاول تغيير ما اعتاد عليه اللاعبين بالفترة الماضية حتى نقترب منهم أكثر".

وأتم: "أتمنى تحقيق الفوز لرفع الروح المعنوية للفريق في الفترة المقبلة".

الإسماعيلي يحتل المركز السابع في الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 28 مباراة خاضها.

الإسماعيلي سيدومير صبري المنياوي الدوري المصري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد الفوز على ريال مدريد.. مدرب رايو: أستطيع الموت في سلام 25 دقيقة | أوروبا
قبل الإياب أمام الزمالك.. الاتحاد التونسي يؤجل لقاء النجم الساحلي في الدوري 27 دقيقة | إفريقيا
مدرب النجم: الزمالك لم يحسم التأهل بعد.. الإياب سيكون مختلفا 42 دقيقة | إفريقيا
جروس: تنتظرنا معركة في سوسة.. وهذا سبب خروج كهربا 47 دقيقة | إفريقيا
حارس النجم: كهربا سجل بذكاء.. وسنتأهل من سوسة 55 دقيقة | إفريقيا
النجم الساحلي يؤكد غياب مهاجمه عن إياب الزمالك.. ويكشف موقف "الصيانة" في ملعب سوسة ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 3 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 4 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز

قد ينال إعجابك