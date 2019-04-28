عامر حسين: الأقرب تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج.. والدوري يكتمل قبل بطولة إفريقيا في هذه الحالة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن اقتراب مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي من التأجيل.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وقال عامر حسين لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "الاتجاه الأقرب الآن هو تأجيل المباراة والقرار الرسمي سيتم إعلانه مساء اليوم الأحد".

وأضاف "يأتي هذا بسبب خوض الزمالك لمباراتي نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية ضد النجم الساحلي التونسي خلال أسبوع واحد".

وأوضح عامر حسين "ولكن في حالة تأهل الزمالك للنهائي سيخوض قبل المباراة 3 مواجهات في الدوري بدلا من 2 فقط كما اتفقنا من قبل".

وأتم تصريحاته "أما في حالة خروج الزمالك من الكونفدرالية سنكون قادرين على إنهاء مسابقة الدوري بشكل كامل قبل بطولة أمم إفريقيا".

ويلتقي الزمالك مساء اليوم الأحد مع النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بملعب برج العرب.

على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل في مدينة سوسة التونسية معقل فريق النجم.

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