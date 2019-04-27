كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر للمقاصة غيابه عن لقاء بيراميدز، بسبب الإصابة.

المقاصة يواجه بيراميدز يوم الثلاثاء في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وقال أحمد عادل عبد المنعم: "خلال مباراة الاتحاد، قمت بالتصدي لإحدى الكرات وشعرت بعدها بآلام في كتفي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إصابتي عبارة عن تمزق في أوتار الكتف. لن ألحق بمواجهة بيراميدز".

وواصل "أتلقى العلاج في الوقت الحالي ومازال أمامي 7 أيام قبل العودة بشكل طبيعي".

وعن مواجهة بيراميدز، يرى حارس الأهلي السابق "مواجهة بيراميدز ستكون صعبة للغاية. هم يعيشون أفضل حالتهم".

وأتم "أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لمواصلة المنافسة على المركز الرابع. قادرون على إنهاء الموسم في المربع الذهبي".

ويحتل مصر للمقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة من 30 مباراة، وينافسه المقاولون العرب 43 نقطة من نفس عدد المباريات، والمصري 46 نقطة من 29 مباراة.

بيراميدز في صدارة الدوري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، ويليه الأهلي بـ 61 نقطة من 27 مباراة، والزمالك بـ 60 نقطة من 27 مباراة.

ولعب أحمد عادل 31 مباراة مع المقاصة هذا الموسم وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة، بينما اهتزت شباكه بـ 32 هدفا في الدوري والكأس.

ويمكنك اختيار تشكيل بيراميدز أمام المقاصة من هنا

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