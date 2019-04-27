بالفيديو - +18.. إصابة مروعة للاعب الترجي وخروجه من مباراة مازيمبي

السبت، 27 أبريل 2019 - 18:50

كتب : FilGoal

إصابة لاعب الترجي أمام مازيمبي

تعرض حمدو الهوني لاعب وسط الترجي التونسي لإصابة قوية خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي.

الترجي يلعب ضد مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب رادس.

وفي الدقيقة 5 من المباراة تدخل كوفي كوامي لاعب وسط مازيمبي بقوة على قدم لاعب الترجي الذي سقط على الأرض مصابا.

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ويخرج حكم المباراة باكاري جاساما بطاقة صفراء للاعب مازيمبي.

وتدخل الطاقم الطبي للفريق التونسي لعلاج اللاعب الذي قام وأكمل المباراة.

قبل أن يطلب التغيير ويخرج من المباراة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها.

حمدو الهوني هو لاعب وسط ليبي انضم لصفوف الترجي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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بالفيديو - +18.. إصابة لاعب الترجي وخروجه من مباراة مازيمبي

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