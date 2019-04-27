الأهلي: الإجهاد سبب غياب الشحات.. وجديد موقف هاني ونيدفيد وسعد سمير

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن حسين الشحات يُعاني من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن المران الجماعي لفريقه قبل لقاء طلائع الجيش.

الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ: "الشحات اشتكى من إجهاد عضلي وغاب عن المران الجماعي".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في صالة الجيم".

وتابع "أما محمد هاني سينتظم في المران الجماعي يوم الأحد وذلك بعد تعافيه من الإصابة".

وخاض محمد هاني برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إجهاد في العضلة.

وأكمل عبد الحفيظ حديثه قائلا: "سعد سمير سيعود من ألمانيا الأسبوع المقبل، بينما سيستمر كريم نيدفيد هناك لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة في غضروف الركبة".

ويؤدي سعد سمير برنامجه العلاجي في ألمانيا للتعافي من إصابته في الرباط الداخلي والخارجي في الركبة، والقطع الجزئي في الرباط الصليبي الخلفي، بينما خضع نيدفيد لعملية جراحية في غضروف الركبة".

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بينما بيراميدز في صدارة الدوري بـ 63 نقطة من 29 مباراة، والزمالك ثالثا بـ 60 نقطة من 27 مباراة.

طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 30 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الجيش من هنا

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