الأهلي: الإجهاد سبب غياب الشحات.. وجديد موقف هاني ونيدفيد وسعد سمير

السبت، 27 أبريل 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الساورة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن حسين الشحات يُعاني من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن المران الجماعي لفريقه قبل لقاء طلائع الجيش.

الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ: "الشحات اشتكى من إجهاد عضلي وغاب عن المران الجماعي".

أخبار متعلقة

مران الأهلي – الخطيب يحضر.. باسم علي يشارك واستمرار تأهيل عاشور وغياب الشحات ميدو: الشحات يجب أن يكون شجاعا.. والإبقاء على لاسارتي قرار ذكي قائمة الأهلي – الشحات يسافر لمواجهة صن داونز.. وعودة حمدي فتحي الأهلي: عبد الحفيظ يبلغ الشحات بالعقوبة.. واللاعب يعتذر ويؤكد احترامه لرؤية الجهاز

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في صالة الجيم".

وتابع "أما محمد هاني سينتظم في المران الجماعي يوم الأحد وذلك بعد تعافيه من الإصابة".

وخاض محمد هاني برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إجهاد في العضلة.

وأكمل عبد الحفيظ حديثه قائلا: "سعد سمير سيعود من ألمانيا الأسبوع المقبل، بينما سيستمر كريم نيدفيد هناك لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة في غضروف الركبة".

ويؤدي سعد سمير برنامجه العلاجي في ألمانيا للتعافي من إصابته في الرباط الداخلي والخارجي في الركبة، والقطع الجزئي في الرباط الصليبي الخلفي، بينما خضع نيدفيد لعملية جراحية في غضروف الركبة".

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بينما بيراميدز في صدارة الدوري بـ 63 نقطة من 29 مباراة، والزمالك ثالثا بـ 60 نقطة من 27 مباراة.

طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 30 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الجيش من هنا

اقرأ أيضا:

تاريخ طويل من مواجهات ملتهبة للزمالك أمام التونسيين

قائمة الزمالك - كهربا وحفني وطارق يتحدون النجم الساحلي.. غياب بوطيب وعودة أحداد

بالفيديو - إثارة كبيرة في الدربي.. شالكه ينتفض أمام دورتموند المنقوص ويمنح بايرن هدية ثمينة

تقرير تونسي: الزمالك أقنع ساسي بتمديد عقده

الإنتاج لـ في الجول: مباراتنا أمام الزمالك الأربعاء.. نحدد موقفنا وقت وصول خطابات رسمية

في الدوري الأهلي طلائع الجيش

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالأرقام.. ميسي = 38% من تاريخ برشلونة 18 دقيقة | أوروبا
رسميا - نورويتش سيتي أول الصاعدين للدوري الإنجليزي 23 دقيقة | أوروبا
ليكيب: ليون دخل في مفاوضات أولية مع فينجر.. وجونينيو قد يُساعده 28 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - في ليلة الهدف الـ600.. قذيفة رونالدو تمنح يوفنتوس تعادلا مع إنتر 38 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – برشلونة على عرش إسبانيا.. جيل ميسي الذهبي يحصد الدوري رقم 26 39 دقيقة | أوروبا
رانييري: سأكون سعيد للغاية إذا جاء كونتي لتدريب روما.. سأذهب المطار لاستقباله 58 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 3 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 4 رسائل الخطيب للاعبي الأهلي ولاسارتي.. الثقة والغضب والموافقة على طلب عبد الحفيظ

قد ينال إعجابك