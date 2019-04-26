الجونة اسكواش - فرج والوليلي يحصدان اللقب بحضور نجوم الفن والرياضة

توج ثنائي وادي دجلة علي فرج ورنيم الوليلي بلقب بطولة الجونة للاسكواش المقامة في نسختها الثامنة.

وشهد النهائي حضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وهالة السعيد وزيرة التخطيط وأحمد عبد الله محافظ الغردقة ونجيب وسميح ساويرس.

كما شهد حضور نجمي كرة القدم حسام غالي ومحمد ناجي جدو بجانب تارا عماد وعدد من نجوم الفن.

ونجحت رنيم الوليلي في تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدمت رنيم الوليلي في الشوط الأول قبل أن تعادل نوران النتيجة في الشوط الثاني، ووصلت الإثارة ذروتها في الشوط الثالث ورغم تقدم نوران بفارق ٤ نقاط حسمت رنيم الشوط ١٢-١٠.

وفي الشوط الرابع تقدمت رنيم ٨-٦ قبل أن يتوقف اللعبة لإصابة نوران جوهر في الركبة وبعد عودتها ظهر عدم قدرتها على اللعب وخسرت ١١-٦.

بذلك حافظت رنيم الوليلي على قمة التصنيف العالمي الشهر المقبل خاصة مع خسارة نور الشربيني من ربع النهائي.

أما في منافسات الرجال فحسم علي فرج المصنف الأول المباراة بثلاثة أشواط نظيفة.

وكانت المباراة متكافئة بين الثنائي في كل شوط لكن نجح علي فرج في حسمه في النهاية وجاءت نتائج الأشواط كالآتي ١١-٩، ١٢-١٠، ١١-٣.

وكان علي فرج هو وصيف النسخة الماضية بعد الخسارة أمام مروان الشوربجي في المباراة النهائية.

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