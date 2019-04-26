سلة – إثارة جنونية في الثانية الأخيرة.. الزمالك يفوز على الجزيرة في أولى مباريات النهائي

انتصر فريق الزمالك لكرة السلة على فريق الجزيرة 87-85 في أولى مباريات الدور النهائي من دوري السوبر.

نهائي دوري السوبر يقام بنظام best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

الجزيرة بدأ المباراة بقوة في الربع الأول وتفوق 21-12 إلا أن الزمالك رفض الاستسلام وقلص الفارق لينهي الربع الأول متأخرا بسلة واحدة، 21-20.

تفوق الجزيرة استمر لينتهي الشوط الأول 43-39 لكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني ليقلب الزمالك طاولة الجزيرة وينتصر.

الربع الثالث انتهى لصالح الزمالك 67-65 واستمرت الإثارة بشدة في الربع الأخير.

تفوق الزمالك وصل 86-79 مع تبقي 16 ثانية فقط، ورغم ذلك قلص الجزيرة الفارق بل وكاد أن يخطف سلة التعادل في الثانية الأخيرة.

النتيجة أصبحت 87-85 والاستحواذ كان لصالح الجزيرة وكاد أن تُسجل سلة التعادل لولا "بلوك" ولا أروع من رامي حجازي.

وتقام المباراة الثانية بين الزمالك والجزيرة يوم السبت.

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