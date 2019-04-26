الرياضية السعودية: إدارة الهلال تعتزم إقالة زوران.. وهذا بديله الأقرب

تعتزم إدارة الهلال السعودي إقالة الكرواتي زوران ماميتش وذلك بعد الخسارة القاسية أمام التعاون بخماسية مقابل لا شيء.

التعاون سحق الهلال بخماسية مقابل لا شيء ليُطيح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت وفقا لمصادرها الخاصة أن "إدارة الهلال تعتزم إقالة زوران من منصبه".

وأشارت إلى "الإدارة فتحت خط المفاوضات الآن مع المدرب الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي السابق".

لكن على الرغم من ذلك، إلا أن "بيتزي لا يرغب في تولي مهمة تدريب الهلال في هذه الفترة"، وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

وتعاقدت إدارة الهلال مع الكرواتي زوران في يناير الماضي خلفا للبرتغالي خورخي خيسوس.

وخسر الهلال أفضلية تصدره للدوري السعودي لصالحه مطارده النصر.

ويحتل الهلال المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بينما النصر في الصدارة بـ 64 نقطة من 28 مباراة.

ورغم أفضلية المباراة المنقوصة لصالح الهلال إلا أن خسارته أمام النصر وأدائه في الفترة الأخيرة يُقلق للغاية جماهيره فريقه من الخروج بلا ألقاب بعد خسارته لقب البطولة العربية.

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