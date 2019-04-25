مؤتمر إيهاب جلال: رش الملعب أثر علينا.. لم أواجه الأهلي من أجل الدفاع وهدفنا الموسم المقبل

قال إيهاب جلال المدير الفني للمصري إن رش ملعب المكس بالمياه قبل انطلاق لقاء فريقه ضد الأهلي أثر على لاعبيه.

وخسر المصري من الأهلي اليوم الخميس بهدفين دون رد في ملعب المكس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 19 من الدوري.

وتحدث إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة قائلا: "لم أخض المباراة من أجل الدفاع بل كنت أريد الفوز".

وواصل "لاعبو فريقي ليسوا معتادين على أرضية الملعب المبتلة وهذه الأرضية تساعد الفريق الذي يهاجم بعد رش الأهلي لها قبل انطلاق اللقاء".

وتابع "عمر كمال عبد الواحد ومحمد جابر لعبا بتأخر أكثر في الدفاع فهذا جعل شكل الفريق يظهر وكأنه لا يستطيع الخروج بالكرة وإرسال التمريرات الطويلة".

وأكمل جلال "قمت بالتبديل الأول لأن شكل الفريق فنيا لم يكن جيدا وحولت الطريقة إلى 4-4-2 من أجل الظهور بشكل أفضل".

وأضاف "نعمل بقوة للاستعداد بأفضل شكل ممكن للموسم المقبل وأنا أرى أن هؤلاء اللاعبين جيدين للغاية حتى لو لم أكن راضيا عن أدائهم اليوم".

وأتم جلال "النتيجة سيئة لنا بكل تأكيد وجيدة للأهلي في ظل صراعه على اللقب وكما قلت سنعمل على حصد المركز الرابع ولكن مازال أمامنا مباريات صعبة حتى نهاية الموسم".

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب وللفريق البورسعيدي لقاء أقل.

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