تمريرة ثلاثية جميلة.. أزارو يصلح ما أفسده ويصنع لصالح جمعة هدف الأهلي

فك صالح جمعة الاشتباك بين الأهلي والمصري وسجل الهدف الأول للفريق الأحمر في اللقاء.

ويستضيف الأهلي منافسه المصري اليوم الخميس في ملعب المكس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 19.

وفي الدقيقة 31 مرر جيرالدو الكرة إلى وليد أزارو الذي انطلق سريعا وسبق لاعب المصري في سباق سرعة.

ومرر أزارو عرضية للناحية اليسرى إلى صالح جمعة.

وسدد صالح جمعة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

وأصلح أزارو بذلك إضاعته لهدف محقق قبل خمس دقائق بعدما توغل منفردا إلى منطقة جزاء المصري لكن تسديدته ذهبت إلى خارج الملعب.

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