أزارو يضيع هدفا محققا أمام المصري

الخميس، 25 أبريل 2019 - 20:32

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز

أضاع وليد أزارو مهاجم الأهلي فرصة هدف محقق للفريق الأحمر في شباك المصري.

ويستضيف الأهلي منافسه المصري اليوم الخميس في ملعب المكس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 19.

وفي الدقيقة 25 مرر جونيور أجايي الكرة إلى علي معلول في هجمة سريعة للأهلي.

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وتسلم معلول الكرة وأرسل بينية رائعة إلى أزارو الذي ضرب مصيدة التسلل وتوغل إلى داخل منطقة جزاء المصري.

لكن تسديدة المهاجم المغربي مرت بجوار مرمى أحمد مسعود بقليل.

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