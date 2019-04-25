لقاء الأخطاء القاتلة.. أموتو لا يستغل خروج علي لطفي ولاعب المصري كاد يهز شباكه

الخميس، 25 أبريل 2019 - 20:22

كتب : FilGoal

أوستن أموتو يحتفل بهدف المصري في الزمالك

كاد أوستين أموتو لاعب المصري ينجح في هز شباك الأهلي في المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويستضيف الأهلي منافسه المصري اليوم الخميس في ملعب المكس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 19.

وفي الدقيقة 13 انطلق أموتو باتجاه مرمى الأهلي واستغل خروج علي لطفي من مرماه وركض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر خلفه.

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واصطدم علي لطفي بياسر إبراهيم ولكن أموتو لم يستطع التسديد في الشباك بعدما نجح باسم علي في اللحاق بالكرة وخطفها.

وعقب تسع دقائق أرسل جونيور أجايي تمريرة بينية وأعاد محمد جابر لاعب المصري الكرة برأسه لحارس مرماه أحمد مسعود.

لكن لم يكن جابر يدري أن مسعود خرج من مرماه وكادت الكرة تسكن الشباك ولكن حارس المصري شتت الكرة سريعا إلى ركلة ركنية قبل أن تعبر خط المرمى.

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