عبد المنصف: دجلة سيتحكم في تحديد بطل الدوري

يرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة أن فريقه سيكون له دورا مؤثرا في تحديد بطل الدوري المصري هذا الموسم.

وصرح عبد المنصف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أتمنى بالطبع فوز الزمالك بلقب الدوري، ولكن أؤكد ما قلته منذ أسابيع بأن الصراع مستمر بينه وبين الأهلي وبيراميدز حتى آخر جولة، وصراع الكراسي الموسيقية على تصدر جدول المسابقة سيبقى لنهاية المشوار".

وأضاف الحارس المخضرم "وادي دجلة سيتحكم في بطل الدوري، حيث سنلعب مع الزمالك وبيراميدز في الفترة القادمة".

وشدد محمد عبد المنصف على أهمية الفوز على الإسماعيلي 3-0 مساء الخميس، مضيفا "هذا اللقاء كان بمثابة عنق زجاجة خاصة بعد تأجيل مباراتين لنا وتقدم أندية أخرى في الترتيب علينا لذا كان مهما تحقيق الفوز".

وأشار "كان بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل، لولا أرضية الملعب وتيار الهواء، ملعب بتروسبورت مستهلك، ولم نتمكن من رشه قبل المباراة".

واستطرد "حققنا نتائج جيدة في آخر 6 مباريات، ولدينا إصرار على إنهاء الموسم في مركز جيد، أما بخصوص عقدي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، والمفاوضات مع الإدارة توقفت بسبب ضغط جدول المباريات وموقف الفريق، وأتمنى أن يحالفني التوفيق سواء جددت عقدي مع دجلة أو انتقلت إلى فريق آخر".

في سياق آخر، قال محمد عبد المنصف "قلق جدا على الزمالك بسبب أداء الفريق في الفترة الأخيرة، ففي مباريات سابقة كان يؤدي بشكل جيد رغم تراجع النتائج في بعض المباريات".

واستدرك "لكن الزمالك يعاني مؤخرا من ضغط المباريات، وهو نفس ما تعرض له الأهلي في الدور الأول عند مشاركته في دوري الأبطال والبطولة العربية"

وحذر "أوسة" في ختام تصريحاته "إذا لم يقدر مدرب الزمالك كريستيان جروس على إراحة وتدوير اللاعبين ستتأثر نتائج الفريق في مراحل الحسم بنهاية الموسم، لأنه ليس مقبولا الاعتماد على 14 لاعبا فقط، ولابد من تحقيق فوز كبير على النجم الساحلي لأن لقاء الإياب في سوسة سيكون صعبا للغاية".

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