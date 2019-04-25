مدرب المقاولون: أقبل بأي منصب داخل الأهلي.. وهذه المفاجأة التي حدثت مطلع الموسم

أبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، استعداده لشغل أي منصب داخل النادي الأهلي.

النحاس نفى بداية أي تواصل لتوليه تدريب القلعة الحمراء مؤخرا: "مؤخرا لم يفاوضني أي طرف من الأهلي".

قبل أن يكشف عن مفاوضات دارت مطلع الموسم، وذلك خلال حلوله ضيفا على محطة إم.بي.سي: "لكن حدثت مفاوضات مطلع الموسم، وكان العرض أن أتولى منصبا إداريا وليس فنيًا.. ووافقت، لكن لم يحدث نصيب".

وأضاف: "لجنة الكرة في الأهلي تواصلت معي، وهم توقعوا أنني لن أقبل المهمة لأني فني ولست إداري، فكانت المفاجأة أنني أبديت موافقتي على العمل في أي منصب داخل الأهلي".

مبررا موافقته: "الأهلي مكان مختلف".

هل موقفه هو نفسه الآن وسيقبل بأي منصب داخل الأهلي؟

النحاس يجيب بشكل قاطع: "نعم بالطبع".

وكان النحاس قد جدد تفاوضه مع المقاولون قبل يومين، ليمتد عقده الجديد بنهاية الموسم المقبل.

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