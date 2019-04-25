النحاس: 2019 درس كبير للأهلي يجب أن يتعلم منه الجميع

يرى عماد النحاس مدرب المقاولون العرب أن فريقه السابق الأهلي يعاني من عدة مشاكل منذ بداية الموسم الجاري.

وقال النحاس خلال استضافته ببرنامج اللعيب: "الإصابات التي تعرض لها الأهلي هذا الموسم لم يعان منها أي فريق في العالم، ففي كل مباراة يغيب 10 لاعبين بسبب الإصابة".

وشدد "يجب أن يكون هناك تفسير لهذه الظاهرة، ويوضح مسؤولو النادي سببها في نهاية الموسم".

وأشار إلى أن "كما أن الفريق يعاني من عدم الاستقرار الفني نتيجة تغيير المدربين مع كل إخفاق، فهي ظاهرة جديدة على الأهلي".

وتابع "خوض نسختين لدوري أبطال إفريقيا في موسم واحد أمر بالغ الصعوبة، وأدى لضغط جدول مباريات الفريق".

وأتم عماد النحاس "العام الجاري درس كبير للأهلي، يجب أن يتعلم منه الجميع في النادي".

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