ناجي: لم أستقر على الحارس الأساسي للمنتخب في كأس الأمم

فتح أحمد ناجي الباب على مصراعيه أمام كل الاحتمالات بشأن الحارس الأساسي للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

وصرح ناجي عبر برنامج نمبر وان بقناة النهار "لم أستقر على الحارس الأساسي في كأس الأمم، يتبقى شهر ونصف فهي فترة طويلة في كرة القدم، والجهاز الفني يتابع كل المباريات للاطمئنان على مستوى وحالة كل اللاعبين".

وأضاف "مطمئن لمستوى حراس المرمى وقدراتهم فهم يؤدون بشكل جيد في ظل صراع القمة والهبوط وتحديد المراكز".

وأوضح مدرب حراس المنتخب "سأختار أربعة حراس في القائمة المبدئية التي ستضم 30 لاعبا، كرة القدم فيها العجب، وربنا يبعد عن اللاعبين شر الإصابات".

وأشار إلى أن خوض مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا هدفه زيادة التجانس بين اللاعبين، والدخول في أجواء البطولة.

وواصل "نتمنى خوض ودية في ستاد القاهرة، ولكن لم نسأل في هذا الأمر، البطولة لها قيمة كبيرة أكبر من كونها رياضية فهي رسالة بأن ملاعبنا جيدة ومصر بلد الأمن والأمان".

وسيخوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يعلن مباريات مصر الودية استعدادا لأمم إفريقيا

"هكذا نلعب هنا يا ميسي".. حكم الأهلي والمصري يعرفه الفراعنة واعترف بخطأ شهير

طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مباراة الأهلي والمصري

ديلي ميل: قبل الإعلان الرسمي.. فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي