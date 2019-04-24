حزنا على الخروج المبكر.. رصاص مطاطي وغاز في كوبا ليبرتادوريس‎

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 15:54

كتب : إسلام أحمد

شغب أتليتكو مينيرو وناسيونال الأوروجوياني

شهدت الدقائق الأخيرة وما بعد اللقاء بين أتليتكو مينيرو البرازيلي وناسيونال الأوروجوياني في كوبا ليبرتادوريس أحداثا عنيفة بين الشرطة ومشجعي النادي البرازيلي.

وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدف نظيف لتحدث اعتداءات بين الشرطة والجماهير عقب نهاية اللقاء.

واستخدمت الشرطة رصاصات مطاطية وكذلك غاز مسيل للدموع من أجل تفريق جماهير النادي البرازيلي، وفرض السيطرة في المدرجات.

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وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق كاربالو ليؤكد تأهله فريق الرسمي إلى دور الـ 16 من المسابقة.

سبب المشاكل مناوشات حدثت بين جماهير الفريقين ليصب جماهير الفريق البرازيلي غضبه بعد الخسارة والتي شهدت تدخل الشرطة.

وانتهت فرص أتليتكو في التأهل بعد تلقى الهزيمة الرابعة بدور المجموعات من 5 مباريات، تاركا التأهل إلى سيرو بورتينو الباراجوياني وناسيونال الأوروجوياني.

ويأمل الأبيض والأسود البرازيلي في حسم تأهله إلى كوبا سود أمريكانا بحصد المركز الثالث في لقاءه الأخير مع زامورا الفنزويلي.

لا يعد الشغب الجماهيري في أمريكا الجنوبية أمرا جديدا، خاصة بعد إقامة لقاء الإياب من نهائي النسخة السابقة بين بوكا جونيورز وريفر بليت في إسبانيا بسبب شغب جماهير الأخير.

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