"تصرف غير مسؤول".. فريق باراجوياني يفسخ عقد لاعبه بسبب "بانينكا" فاشلة

قرر نادي أندبندينتي كامبو الباراجوياني، فسخ التعاقد مع لاعب الوسط الفنزويلي باندريكس بارا، بسبب تسديده لركلة ترجيح بطريقة سيئة أدت لتوديعهم الدور الأول من بطولة كوبا سود أمريكانا والتي تعادل الكونفدرالية الإفريقية".

المباراة التي جمعت بين لاكويداد الكولومبي وأندبندينتي الباراجوياني شهدت تنفيذ سيء من بارا لركلة الترجيح انتهت بتوديعهم البطولة.

التعادل السلبي حسم نتيجتي الذهاب والإياب ليلجأ كلا الفريقين لركلات الترجيح، ليهدر بارا ركلة فريقه الثالثة بعدما سددها على طريقة "بانينكا" في صدر الحارس ديوجو نوفوا.

🤦‍♂️ ¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @Indefbc1925, la quiso picar y la ejecución fue para el olvido: el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 17, 2019

وبعد ردود الأفعال السلبية من الجماهير والتي طالبت بمعاقبة اللاعب بسبب إهماله قرر النادي فسخ تعاقده معه.

وقال رئيس النادي لـ "Cardinal Deportivo " الباراجويانية: "الإدارة قررت هذا الأمر بسبب تصرف غير مسؤول، نحن جميعا مسؤولين عن عدم التأهل للدور المقبل من كوبا سود أمريكانا لكن هناك حقيقة إن المجموعة تشعر بالغضب ويلومون اللاعب".

وعن سبب قرار فسخ تعاقد اللاعب "أردنا أن نترك الأمر خلفنا".

وانتهت ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل الفريق الكولومبي لدور الـ 32 من المسابقة الثانية قاريا في أمريكا الجنوبية.

وحاول السوري عمر خربين تسجيل ركلة جزاء لصالح بيراميدز أمام الزمالك أمس الثلاثاء، على طريقة بانينكا مسددا إياها برعونة ليتصدى لها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بسهولة.

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