يرى ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، صنع الفارق لفريقه منذ توليه المسؤولية ليحقق طفرة فنية لفريقه.

وقال ضياء السيد لـfilgoal: "بصمة رامون دياز وضحت على فريق بيراميدز منذ أن تولي المسؤولية، وأصبح هو الفارق بين فريقه وفريقي الأهلي والزمالك".