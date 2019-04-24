خاص ضياء السيد لـ في الجول: دياز كلمة السر فيما يقدمه بيراميدز
الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 11:14
كتب : وليد الحسيني
يرى ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، صنع الفارق لفريقه منذ توليه المسؤولية ليحقق طفرة فنية لفريقه.
وقال ضياء السيد لـfilgoal: "بصمة رامون دياز وضحت على فريق بيراميدز منذ أن تولي المسؤولية، وأصبح هو الفارق بين فريقه وفريقي الأهلي والزمالك".
وأضاف السيد "انتشار فريق بيراميدز في الملعب هو الأفضل بين كل فرق الدوري الممتاز، وهو الأمر الذي يجعل سيطرة الفريق على مجريات المباريات أسهل ويقلل حجم الجهد البدني الذي يبذله اللاعبين في الملعب".
وتابع مدرب منتخب مصر السابق قائلا "بيراميدز فريق يعرف كيف يفوز في المباريات الكبيرة مع قدوم رامون دياز".
الفريق الذي حمل اسم الأسيوطي سابقا عرف طريق الانتصار على الأهلي والزمالك على الترتيب في مسابقة الدوري.
فاز على الأول بهدف نظيف، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام الفارس الأبيض.
ويحلق بيراميدز بصدارة الدوري منفردا بعدما وصل رصيده إلى 63 نقطة بعدما خاض 29 لقاء.
أما الزمالك فتجمد رصيده عند 60 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما خاض 27 مباراة.
فيما يلاحقهم الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بـ58 نقطة وخاض 26 مباراة فقط وسيواجه المصري يوم الخميس المقبل.
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