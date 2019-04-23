بيراميدز: طموحنا التأهل للكونفدرالية وقد نتخطى ذلك.. وما حدث من دونجا صفعة للجميع

شدد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لبيراميدز أن ناديه هدفه الأول هو التأهل للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل واحتلال المركز الثالث في الدوري المصري.

وقال عفيفي لقناة "النيل للرياضة" عقب المباراة تعليقا على تصدر ناديه للدوري: "هدفنا هو إنهاء الموسم في المركز الثالث".

وواصل "نعم من حقنا ومن حق أي شخص أن يحلم ويطمح لشيء أكبر ولكن هذا هو هدفنا الأساسي".

وشدد "قد ننجح في تخطي ذلك الحلم ولا يوجد أي مانع لتحقيق ذلك إن أنهينا الموسم في المركز الثاني أو الأول ولكنني أقول هدفنا الأساسي هو المركز الثالث".

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتصاره على الزمالك بهدف دون رد إذ وصل رصيده إلى 63 نقطة بعدما خاض 29 لقاء.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بـ60 نقطة وله مباراتي أقل من بيراميدز.

ويبتعد بيراميدز عن الأهلي صاحب المركز الثالث بخمس نقاط وللفريق الأحمر ثلاث مباريات أقل.

وانتقل عفيفي للحديث عن مشاركة النبيل عماد "دونجا" في المباراة رغم وفاة والده قبل يوم من اللقاء قائلا: "هذه صفعة على وجه من قال إن أي شخص ينتمي لبيراميدز بسبب المال فقط".

وتابع "هل لو كان دونجا غاب عن المباراة كان سيتم خصم مستحقاته؟ لا لم ليكن يحدث وموقفه بالمشاركة في المباراة اليوم والظهور بهذا الشكل المميز يؤكد أن الجميع يعمل هنا من أجل المنظومة".

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